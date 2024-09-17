Чирнеко дель Этна

Собаки этой породы примитивного типа отличаются элегантным и утонченным телосложением. Они средних размеров, не громоздкие, сильные и крепкие. У них легкий корпус квадратного формата и тонкая шерсть.

Это редкая порода, в основном встречающаяся у себя на родине. Стандарт породы был признан FCI в 1989 году.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)