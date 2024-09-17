Чирнеко дель Этна
Собаки этой итальянской породы идеально подходят для охоты на труднопроходимой местности, особенно для выслеживания кабанов. Они очень темпераментны, но при этом кротки и ласковы.
О чирнеко дель Этна
Собаки этой породы примитивного типа отличаются элегантным и утонченным телосложением. Они средних размеров, не громоздкие, сильные и крепкие. У них легкий корпус квадратного формата и тонкая шерсть.
Это редкая порода, в основном встречающаяся у себя на родине. Стандарт породы был признан FCI в 1989 году.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Италия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Решительные / Привязчивые / Кроткие / Преданные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Решительные / Привязчивые / Кроткие / Преданные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
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