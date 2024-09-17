Кламбер спаниель

Кламбер спаниели — это стойкие, добрые, очень умные собаки, чья решительность дополняет их природные способности. Это молчаливые трудолюбивые животные с превосходным чутьем, уравновешенные и уверенные компаньоны, излучающие доброту и достоинство.

Эти гармонично сложенные собаки с тяжелым костяком всегда имеют задумчивый вид. Они активны и своим видом выражают силу. Благодаря длинному телу и коротким конечностям кламбер спаниели отличаются перекатывающейся походкой, которая позволяет им без усилий перемещаться по прямой линии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)