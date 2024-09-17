Кламбер спаниель

Это одна из редких пород, хотя они хорошо подходят для содержания в семье. Учитывая терпение и чрезвычайное дружелюбие этих собак, они заслуживают большей популярности.
Clumber spaniel black and white

О кламбер спаниеле

Кламбер спаниели — это стойкие, добрые, очень умные собаки, чья решительность дополняет их природные способности. Это молчаливые трудолюбивые животные с превосходным чутьем, уравновешенные и уверенные компаньоны, излучающие доброту и достоинство.

Эти гармонично сложенные собаки с тяжелым костяком всегда имеют задумчивый вид. Они активны и своим видом выражают силу. Благодаря длинному телу и коротким конечностям кламбер спаниели отличаются перекатывающейся походкой, которая позволяет им без усилий перемещаться по прямой линии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Живые / Умные / Решительные / Тихие / Уравновешенные / Преданные / Привязчивые

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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