Кламбер спаниель
О кламбер спаниеле
Кламбер спаниели — это стойкие, добрые, очень умные собаки, чья решительность дополняет их природные способности. Это молчаливые трудолюбивые животные с превосходным чутьем, уравновешенные и уверенные компаньоны, излучающие доброту и достоинство.
Эти гармонично сложенные собаки с тяжелым костяком всегда имеют задумчивый вид. Они активны и своим видом выражают силу. Благодаря длинному телу и коротким конечностям кламбер спаниели отличаются перекатывающейся походкой, которая позволяет им без усилий перемещаться по прямой линии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Живые / Умные / Решительные / Тихие / Уравновешенные / Преданные / Привязчивые
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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