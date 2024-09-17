Континентальный той-спаниель (фален)
О континентальном той-спаниеле (фалене)
Континентальные той-спаниели — это мелкие собаки нормального, гармоничного телосложения, с длинной шерстью. Существует две разновидности — фален и папийон. Эти живые, грациозные, но при этом крепкие спаниели держатся гордо, двигаются элегантно и легко. Морда у них умеренно длинная, но короче черепа. Тело немного длиннее, чем высота в холке.
Отличительная особенность континентальных той-спаниелей — это уши. У фалена уши висячие, но подвижные, и расположены намного выше уровня глаз. У папийона уши посажены высоко, а ушные раковины открыты и развернуты в стороны. Ни у одной из двух разновидностей уши никогда не должны торчать строго вверх, как у шпица.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Привязчивые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Общительные
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Подходит для содержания в небольшом помещении
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Здоровье на протяжении всей жизни
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