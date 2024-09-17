Континентальный той-спаниель (фален)

Континентальные той-спаниели — это мелкие собаки нормального, гармоничного телосложения, с длинной шерстью. Существует две разновидности — фален и папийон. Эти живые, грациозные, но при этом крепкие спаниели держатся гордо, двигаются элегантно и легко. Морда у них умеренно длинная, но короче черепа. Тело немного длиннее, чем высота в холке.

Отличительная особенность континентальных той-спаниелей — это уши. У фалена уши висячие, но подвижные, и расположены намного выше уровня глаз. У папийона уши посажены высоко, а ушные раковины открыты и развернуты в стороны. Ни у одной из двух разновидностей уши никогда не должны торчать строго вверх, как у шпица.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)