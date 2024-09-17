Курчавошерстный ретривер

По мнению экспертов, курчавошерстные ретриверы — результат скрещиваний между представителями самых разных пород: большой грубошерстной водяной собаки, твидового водяного спаниеля и многих других.
Curly coated retriever black and white

О курчавошерстном ретривере

Умные, уравновешенные, надежные, смелые, дружелюбные, уверенные в себе и независимые: вот семь качеств, которые идеально описывают характер курчавошерстных ретриверов. Впрочем, с посторонними они обычно ведут себя скорее сдержанно.

К сожалению, эта порода водяных собак относится к числу редких. Хотя многие считают курчавошерстных ретриверов идеальными охотничьими собаками, они известны и как прекрасные компаньоны. Благодаря неиссякаемой энергии собака этой породы станет отличными спутником на прогулках, а игривый характер и терпение с детьми сделают ее любимицей всей семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-12 лет
Умные / Уравновешенные / Преданные / Уверенные / Дружелюбные / Независимые / Сдержанные

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей