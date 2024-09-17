Курчавошерстный ретривер

Умные, уравновешенные, надежные, смелые, дружелюбные, уверенные в себе и независимые: вот семь качеств, которые идеально описывают характер курчавошерстных ретриверов. Впрочем, с посторонними они обычно ведут себя скорее сдержанно.

К сожалению, эта порода водяных собак относится к числу редких. Хотя многие считают курчавошерстных ретриверов идеальными охотничьими собаками, они известны и как прекрасные компаньоны. Благодаря неиссякаемой энергии собака этой породы станет отличными спутником на прогулках, а игривый характер и терпение с детьми сделают ее любимицей всей семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)