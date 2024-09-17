Курчавошерстный ретривер
О курчавошерстном ретривере
Умные, уравновешенные, надежные, смелые, дружелюбные, уверенные в себе и независимые: вот семь качеств, которые идеально описывают характер курчавошерстных ретриверов. Впрочем, с посторонними они обычно ведут себя скорее сдержанно.
К сожалению, эта порода водяных собак относится к числу редких. Хотя многие считают курчавошерстных ретриверов идеальными охотничьими собаками, они известны и как прекрасные компаньоны. Благодаря неиссякаемой энергии собака этой породы станет отличными спутником на прогулках, а игривый характер и терпение с детьми сделают ее любимицей всей семьи.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-12 лет
Умные / Уравновешенные / Преданные / Уверенные / Дружелюбные / Независимые / Сдержанные
Основные факты
Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей