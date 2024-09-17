Чехословацкая волчья собака
Чехословацкая волчья собака выглядит и двигается, как волк, обладает превосходным зрением, слухом и обонянием.
О чехословацкой волчьей собаке
Чехословацкие волчьи собаки темпераментны, отличаются мгновенной реакцией и выносливостью. Они бесстрашны, легко адаптируются к любым условиям и способны стать исключительно преданными компаньонами.
Эти ласковые собаки очень сильно привязаны к своим владельцам, однако они могут вести себя сдержанно в окружении незнакомых людей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Чешская Республика
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Живые / Жизнерадостный / Спокойные / Уверенные / Преданные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Живые / Жизнерадостный / Спокойные / Уверенные / Преданные
Основные факты
Нуждается в опытном владельце
Требуется интенсивная дрессировка
Требует много пространства
Требуется интенсивная дрессировка
Требует много пространства
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