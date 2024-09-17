Денди динмонт терьер

Эти жизнерадостные и работоспособные терьеры — независимые, умные, решительные, упорные, чувствительные и любящие собаки-компаньоны, обладающие чувством собственного достоинства. Голова этих терьеров покрыта густой мягкой шерстью, а их большие глаза светятся умом и мудростью. Отличительной чертой этой породы также является длинное низко посаженное туловище, как у ласки, с короткими крепкими конечностями.

Дэнди Динмонт — персонаж романа Вальтера Скотта «Гай Мэннеринг, или Астролог», действие которого разворачивается на границе Шотландии и Англии. Фермер Денди Динмонт держал стаю таких собак. В романе также упоминаются названия окрасов — «перец» и «горчица».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)