Денди динмонт терьер
О денди динмонт терьере
Эти жизнерадостные и работоспособные терьеры — независимые, умные, решительные, упорные, чувствительные и любящие собаки-компаньоны, обладающие чувством собственного достоинства. Голова этих терьеров покрыта густой мягкой шерстью, а их большие глаза светятся умом и мудростью. Отличительной чертой этой породы также является длинное низко посаженное туловище, как у ласки, с короткими крепкими конечностями.
Дэнди Динмонт — персонаж романа Вальтера Скотта «Гай Мэннеринг, или Астролог», действие которого разворачивается на границе Шотландии и Англии. Фермер Денди Динмонт держал стаю таких собак. В романе также упоминаются названия окрасов — «перец» и «горчица».Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умные / Независимые / Решительные / Привязчивые
Основные факты
Отличная собака для семьи
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