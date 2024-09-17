Немецкий штихельхаар
Несмотря на то, что немецкие штихельхаары являются старейшими из немецких гончих, это редкая порода. Она встречается гораздо реже, чем другие немецкие породы с жесткой шерстью — немецкие дратхаары и пудель-пойнтеры.
О немецком штихельхааре
Неудивительно, что шерсть является отличительной особенностью породы немецкий штихельхаар. Небольшая борода и густые, жесткие брови придают этим мощным собакам довольно суровый вид.
Тем не менее немецкий штихельхаар — уравновешенная, спокойная собака. Представители этой породы выносливые и смелые собаки, они всегда уверены в себе и никогда не проявляют робости.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Уверенные / Спокойные / Жизнерадостный
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Уверенные / Спокойные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Любит охотиться
Любит охотиться
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