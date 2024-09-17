Неудивительно, что шерсть является отличительной особенностью породы немецкий штихельхаар. Небольшая борода и густые, жесткие брови придают этим мощным собакам довольно суровый вид.

Тем не менее немецкий штихельхаар — уравновешенная, спокойная собака. Представители этой породы выносливые и смелые собаки, они всегда уверены в себе и никогда не проявляют робости.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)