Немецкая гончая
О немецкой гончей
Немецкая гончая — это легкая, поджарая, грациозная охотничья собака, которая тем не менее отличается крепким телосложением, с благородной формой головы, плотным кожным покровом и хорошо поставленным, но довольно толстым хвостом, выделяющимся на фоне изящного общего вида.
Благодаря своей привязчивой натуре и спокойному нраву эти собаки, как правило, становятся замечательными домашними питомцами, хотя им требуется владелец с некоторым опытом ухода за гончими.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Уравновешенные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требуется владелец с некоторым опытом
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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