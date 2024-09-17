Немецкая гончая

С точки зрения физических характеристик и поведения немецкая гончая обладает всеми качествами и природными способностями гончей. В связи с этим очень важно, чтобы собаки этой породы выполняли свою работу и содержались не в квартирных условиях.
German Hound adult black and white

О немецкой гончей

Немецкая гончая — это легкая, поджарая, грациозная охотничья собака, которая тем не менее отличается крепким телосложением, с благородной формой головы, плотным кожным покровом и хорошо поставленным, но довольно толстым хвостом, выделяющимся на фоне изящного общего вида.

Благодаря своей привязчивой натуре и спокойному нраву эти собаки, как правило, становятся замечательными домашними питомцами, хотя им требуется владелец с некоторым опытом ухода за гончими.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Уравновешенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуется владелец с некоторым опытом
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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