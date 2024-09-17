Немецкий спаниель

Немецкие спаниели по сей день разводятся охотниками как универсальные охотничьи собаки.
German Spaniel adult black and white

О немецком спаниеле

Немецкие спаниели — это полные жизни и энтузиазма охотники. Дружелюбные и уверенные в себе в естественной среде, послушные и легко приспосабливаемые, они никогда не бывают робкими или агрессивными, хорошо держат след на больших дистанциях, особенно если их дрессируют и готовят соответствующим образом.

Благодаря своей универсальности они могут использоваться для поиска раненой или потерянной дичи, в том числе в кустарниках, густых лесах и на воде. Немецкие спаниели — это длинношерстные собаки средних размеров с очень хорошо развитыми мышцами, крепким костяком и благородной посадкой головы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Умеет за себя постоять / Дружелюбные / Умные / Преданные / Тихие / Живые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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