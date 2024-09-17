Немецкий спаниель
О немецком спаниеле
Немецкие спаниели — это полные жизни и энтузиазма охотники. Дружелюбные и уверенные в себе в естественной среде, послушные и легко приспосабливаемые, они никогда не бывают робкими или агрессивными, хорошо держат след на больших дистанциях, особенно если их дрессируют и готовят соответствующим образом.
Благодаря своей универсальности они могут использоваться для поиска раненой или потерянной дичи, в том числе в кустарниках, густых лесах и на воде. Немецкие спаниели — это длинношерстные собаки средних размеров с очень хорошо развитыми мышцами, крепким костяком и благородной посадкой головы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Умеет за себя постоять / Дружелюбные / Умные / Преданные / Тихие / Живые
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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