Это крепкие и пропорционально сложенные собаки средних размеров с характерной черной маской. Тело длиннее, чем высота в холке (эта особенность чуть более выражена у сук).

Представители породы дого канарио уравновешенны и очень уверены в себе. Они очень привязаны к своему владельцу,послушны и покладисты по отношению к членам своей семьи, а к незнакомым людям относятся с подозрением. Они уверены в себе, величавы и немного сдержанны, но в состоянии готовности к действию очень решительны и бдительны. Голос у них низкий и глубокий.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)