Дого канарио
О дого канарио
Это крепкие и пропорционально сложенные собаки средних размеров с характерной черной маской. Тело длиннее, чем высота в холке (эта особенность чуть более выражена у сук).
Представители породы дого канарио уравновешенны и очень уверены в себе. Они очень привязаны к своему владельцу,послушны и покладисты по отношению к членам своей семьи, а к незнакомым людям относятся с подозрением. Они уверены в себе, величавы и немного сдержанны, но в состоянии готовности к действию очень решительны и бдительны. Голос у них низкий и глубокий.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 9-11 лет
Привязчивые / Уверенные / Спокойные / Послушный
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется интенсивная дрессировка
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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