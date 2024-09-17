Дого канарио

Это спокойные, но бдительные собаки, которые особенно хорошо подходят для охраны, а также для перегона скота.
Presa Canario adult black and white

О дого канарио

Это крепкие и пропорционально сложенные собаки средних размеров с характерной черной маской. Тело длиннее, чем высота в холке (эта особенность чуть более выражена у сук).

Представители породы дого канарио уравновешенны и очень уверены в себе. Они очень привязаны к своему владельцу,послушны и покладисты по отношению к членам своей семьи, а к незнакомым людям относятся с подозрением. Они уверены в себе, величавы и немного сдержанны, но в состоянии готовности к действию очень решительны и бдительны. Голос у них низкий и глубокий.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 9-11 лет
Привязчивые / Уверенные / Спокойные / Послушный

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требуется интенсивная дрессировка
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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