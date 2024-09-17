Бордоский дог
Бордоский дог — старейшая из всех французских пород. Полагают, что она появилась еще в XIV веке.
О бордоском доге
Бордоские доги отличаются смелостью и бдительностью и отлично подходят на роль сторожевой собаки.
Эти собаки становятся верными спутниками для своих владельцев и очень сильно привязываются к членам своей семьи. Они ласковы с детьми и терпимо относятся к другим собакам.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Оберегающие / Настороженные / Преданные / Привязчивые / Спокойные / Уравновешенные
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Оберегающие / Настороженные / Преданные / Привязчивые / Спокойные / Уравновешенные
Основные факты
Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей