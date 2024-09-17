Дрентская куропаточная легавая
О дрентской куропаточной легавой
Дрентская куропаточная легавая — универсальная охотничья собака, способная работать на различных ландшафтах. Кажется, что поддержание контакта с охотником — врожденное качество этой собаки. Во время поиска хвост многих собак этой породы движется по кругу, особенно когда собака улавливает запах.
Эти собаки могут легко приспособиться к любым условиям. Они способны охотиться на различные виды дичи на открытой или болотистой местности. Кроме того, они отлично приносят подстреленную дичь.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Спокойные / Дружелюбные / Преданные / Умные / Трудолюбивые / Кроткие
Основные факты
Отличная собака для семьи
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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