Дрентская куропаточная легавая — универсальная охотничья собака, способная работать на различных ландшафтах. Кажется, что поддержание контакта с охотником — врожденное качество этой собаки. Во время поиска хвост многих собак этой породы движется по кругу, особенно когда собака улавливает запах.

Эти собаки могут легко приспособиться к любым условиям. Они способны охотиться на различные виды дичи на открытой или болотистой местности. Кроме того, они отлично приносят подстреленную дичь.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)