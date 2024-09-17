Дрентская куропаточная легавая

Более длинная шерсть на ушах, шее, груди и хвосте, очесы на задних и передних конечностях формируют характерный облик представителей этой породы.
Drentsche partridge dog black and white

О дрентской куропаточной легавой

Дрентская куропаточная легавая — универсальная охотничья собака, способная работать на различных ландшафтах. Кажется, что поддержание контакта с охотником — врожденное качество этой собаки. Во время поиска хвост многих собак этой породы движется по кругу, особенно когда собака улавливает запах.

Эти собаки могут легко приспособиться к любым условиям. Они способны охотиться на различные виды дичи на открытой или болотистой местности. Кроме того, они отлично приносят подстреленную дичь.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Нидерланды
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Спокойные / Дружелюбные / Преданные / Умные / Трудолюбивые / Кроткие

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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