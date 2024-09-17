Вестфальские таксообразные гончие были завезены в Швецию и Данию примерно в 1910 году, где их скрестили с местными гончими, похожими на такс. Предки древеров появились в Швеции и заслужили репутацию отличных охотничьих собак.

Древер считается лучшей гончей для охоты на оленей и очень надежной для охоты на зайцев и лис. В целом древер обладает всеми характеристиками гончей: уравновешенным характером, полным отсутствием агрессии, робости или нервозности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)