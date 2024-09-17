Древер

Древеры, обладающие довольно длинным туловищем и короткими ногами, — крепкие и сильные собаки с хорошо развитой мускулатурой. Они производят впечатление очень подвижных и гордых животных.

О древере

Вестфальские таксообразные гончие были завезены в Швецию и Данию примерно в 1910 году, где их скрестили с местными гончими, похожими на такс. Предки древеров появились в Швеции и заслужили репутацию отличных охотничьих собак.

Древер считается лучшей гончей для охоты на оленей и очень надежной для охоты на зайцев и лис. В целом древер обладает всеми характеристиками гончей: уравновешенным характером, полным отсутствием агрессии, робости или нервозности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швеция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Настороженные / Уверенные / Умные / Жизнерадостный / Тихие

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
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Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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