Английский фоксхаунд

Английские фоксхаунды — это мощные собаки с четким силуэтом и хорошо сбалансированной конституцией, которые являются типичными представителями крупных европейских гончих.

Эти собаки обладают энергией и выносливостью, которая позволяет им бегать часами. Они рождены для охоты, но дружелюбны и неагрессивны в быту.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)