Английский фоксхаунд

Как следует из названия породы, английских фоксхаундов издавна используют для охоты на лис (по-английски fox — «лиса»), на которой эти собаки помогают конным охотникам.
English foxhound black and white

Об английском фоксхаунде

Английские фоксхаунды — это мощные собаки с четким силуэтом и хорошо сбалансированной конституцией, которые являются типичными представителями крупных европейских гончих.

Эти собаки обладают энергией и выносливостью, которая позволяет им бегать часами. Они рождены для охоты, но дружелюбны и неагрессивны в быту.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Независимые / Умные / Общительные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требует большой физической активности
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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