Английский той терьер

Как видно из названия породы, эти собаки сочетают в себе качества терьера с миниатюрностью, хотя размерные характеристики в программе разведения вскоре оказались доминирующими. Раньше собак этой породы использовали для ловли крыс в большом количестве, поэтому их отличает бдительность и отсутствие излишней нервозности.

Эти очаровательные собачки очень игривы и подходят для любых условий содержания. Наследие терьеров одарило их любознательностью и энергичностью, при этом они с радостью могут провести весь день дома с семьей своих владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)