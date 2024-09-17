Английский той терьер

Эти короткошерстные терьеры произошли от манчестерских терьеров (которые, предположительно, также относятся к предкам доберманов), хотя той терьеры ведут свой род из более западной части страны, из района Ливерпульских доков.
English toy terrier black and tan black and white

Об английском той терьере

Как видно из названия породы, эти собаки сочетают в себе качества терьера с миниатюрностью, хотя размерные характеристики в программе разведения вскоре оказались доминирующими. Раньше собак этой породы использовали для ловли крыс в большом количестве, поэтому их отличает бдительность и отсутствие излишней нервозности.

Эти очаровательные собачки очень игривы и подходят для любых условий содержания. Наследие терьеров одарило их любознательностью и энергичностью, при этом они с радостью могут провести весь день дома с семьей своих владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Уравновешенные / Настороженные / Уверенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Наличие сада не обязательно
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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