Английский той терьер
Об английском той терьере
Как видно из названия породы, эти собаки сочетают в себе качества терьера с миниатюрностью, хотя размерные характеристики в программе разведения вскоре оказались доминирующими. Раньше собак этой породы использовали для ловли крыс в большом количестве, поэтому их отличает бдительность и отсутствие излишней нервозности.
Эти очаровательные собачки очень игривы и подходят для любых условий содержания. Наследие терьеров одарило их любознательностью и энергичностью, при этом они с радостью могут провести весь день дома с семьей своих владельцев.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Уравновешенные / Настороженные / Уверенные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Наличие сада не обязательно
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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