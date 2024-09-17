Энтлебухер зенненхунд
Энтлебухер зенненхунды традиционно считались пастушьими собаками, но в настоящее время благодаря своим превосходным качествам они используются и в качестве служебных собак.
Об энтлебухер зенненхунде
Энтлебухер зенненхунды традиционно использовались для перегона и защиты скота, а также для охраны дома и прилегающей территории. Это универсальные рабочие и семейные собаки. Эти некрупные собаки обладают трехцветным окрасом, свойственным всем швейцарским горным и пастушьим собакам.
Представители этой породы очень подвижны и активны, а их открытость, живость и дружелюбие завоевали сердца многих.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швейцария
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-15 лет
Настороженные / Живые / Уверенные / Кроткие / Преданные / Дружелюбные / Умные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-15 лет
Настороженные / Живые / Уверенные / Кроткие / Преданные / Дружелюбные / Умные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
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