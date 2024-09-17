Энтлебухер зенненхунд

Энтлебухер зенненхунды традиционно использовались для перегона и защиты скота, а также для охраны дома и прилегающей территории. Это универсальные рабочие и семейные собаки. Эти некрупные собаки обладают трехцветным окрасом, свойственным всем швейцарским горным и пастушьим собакам.

Представители этой породы очень подвижны и активны, а их открытость, живость и дружелюбие завоевали сердца многих.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)