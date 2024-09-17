Эштрельская горная собака

Эштрельские горные собаки энергичны и внушительны. В их умных глазах читается бдительность и спокойствие.
Estrela mountain dog black and white

Об эштрельской горной собаке

Эштрельские горные собаки — молоссы группы мастифов. Эти уравновешенные, выносливые, смелые собаки ведут себя уверенно, но сдержанно. Один их вид сразу же внушает уважение.

Они становятся преданными компаньонами, всегда следуют за владельцем и очень послушны. Эштрельские горные собаки неустанно работают, защищая стада от волков и похитителей скота.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Преданные / Общительные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требует много пространства
Требуется груминг в умеренном объеме

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