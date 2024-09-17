Эштрельская горная собака
Эштрельские горные собаки энергичны и внушительны. В их умных глазах читается бдительность и спокойствие.
Об эштрельской горной собаке
Эштрельские горные собаки — молоссы группы мастифов. Эти уравновешенные, выносливые, смелые собаки ведут себя уверенно, но сдержанно. Один их вид сразу же внушает уважение.
Они становятся преданными компаньонами, всегда следуют за владельцем и очень послушны. Эштрельские горные собаки неустанно работают, защищая стада от волков и похитителей скота.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Португалия
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Преданные / Общительные
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Преданные / Общительные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требует много пространства
Требуется груминг в умеренном объеме
Требует много пространства
Требуется груминг в умеренном объеме
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