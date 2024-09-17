Эштрельская горная собака

Эштрельские горные собаки — молоссы группы мастифов. Эти уравновешенные, выносливые, смелые собаки ведут себя уверенно, но сдержанно. Один их вид сразу же внушает уважение.

Они становятся преданными компаньонами, всегда следуют за владельцем и очень послушны. Эштрельские горные собаки неустанно работают, защищая стада от волков и похитителей скота.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)