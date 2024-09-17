Гордые, спокойные и уравновешенные евразиеры — это бдительные компаньоны, которые редко лают и не поддаются на провокации. Они очень сильно привязываются к своей семье, оставаясь невозмутимыми в присутствии незнакомых людей. Эта порода совершенно лишена охотничьих инстинктов и не используется в качестве сторожевой собаки.

Благодаря податливому характеру и восприимчивости к позитивному подкреплению они отлично подходят для начинающих собаководов. В играх евразиеры могут быть несколько неуправляемыми, но они дружелюбны и терпеливы, поэтому могут стать надежным другом для детей и пожилых людей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)