Евразиер
О евразиере
Гордые, спокойные и уравновешенные евразиеры — это бдительные компаньоны, которые редко лают и не поддаются на провокации. Они очень сильно привязываются к своей семье, оставаясь невозмутимыми в присутствии незнакомых людей. Эта порода совершенно лишена охотничьих инстинктов и не используется в качестве сторожевой собаки.
Благодаря податливому характеру и восприимчивости к позитивному подкреплению они отлично подходят для начинающих собаководов. В играх евразиеры могут быть несколько неуправляемыми, но они дружелюбны и терпеливы, поэтому могут стать надежным другом для детей и пожилых людей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уверенные / Спокойные / Уравновешенные / Жизнерадостный / Настороженные / Преданные
Основные факты
Подходит для неопытных владельцев
Требуется постоянный уход за шерстью
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