Филд-спаниель

Эти прирожденные охотничьи поисковые собаки с превосходным обонянием работают с полной самоотдачей даже на труднопроходимой местности, максимально проявляя свой интеллект и универсальность.

Филд-спаниели предпочитают большие открытые пространства, поэтому городская жизнь им не подходит, но в загородной местности эти собаки становятся замечательными компаньонами. Кроме того, это идеальные охотничьи собаки с отличными навыками вспугивания и апортирования дичи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)