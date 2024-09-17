Филд-спаниель
О филд-спаниеле
Эти прирожденные охотничьи поисковые собаки с превосходным обонянием работают с полной самоотдачей даже на труднопроходимой местности, максимально проявляя свой интеллект и универсальность.
Филд-спаниели предпочитают большие открытые пространства, поэтому городская жизнь им не подходит, но в загородной местности эти собаки становятся замечательными компаньонами. Кроме того, это идеальные охотничьи собаки с отличными навыками вспугивания и апортирования дичи.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Живые / Спокойные / Сдержанные / Независимые
Основные факты
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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