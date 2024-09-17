Финский лаппхунд

Финские лаппхунды — бдительные, смелые, спокойные и преданные собаки, заслужившие репутацию надежных компаньонов.
Finnish Lapponian Dog adult black and white

О финском лаппхунде

Финские лаппхунды немного меньше средних размеров, но крепкого сложения. Длина спины этой собаки чуть больше высоты в холке. У лаппхунда длинная, густая шерсть и стоячие уши. Как следует из названия породы, родина финского лаппхунда — Лапландия, где эти собаки традиционно собирали в стадо северных оленей.

Теперь же дружелюбный характер лаппхунда и его огромное желание угодить владельцу сделали эту собаку отличным компаньоном. Преданный лаппхунд сильно привязывается к своей семье.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Финляндия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умные / Спокойные / Дружелюбные / Преданные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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