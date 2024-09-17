Финский лаппхунд

Финские лаппхунды немного меньше средних размеров, но крепкого сложения. Длина спины этой собаки чуть больше высоты в холке. У лаппхунда длинная, густая шерсть и стоячие уши. Как следует из названия породы, родина финского лаппхунда — Лапландия, где эти собаки традиционно собирали в стадо северных оленей.

Теперь же дружелюбный характер лаппхунда и его огромное желание угодить владельцу сделали эту собаку отличным компаньоном. Преданный лаппхунд сильно привязывается к своей семье.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)