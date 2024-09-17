Финский лаппхунд
О финском лаппхунде
Финские лаппхунды немного меньше средних размеров, но крепкого сложения. Длина спины этой собаки чуть больше высоты в холке. У лаппхунда длинная, густая шерсть и стоячие уши. Как следует из названия породы, родина финского лаппхунда — Лапландия, где эти собаки традиционно собирали в стадо северных оленей.
Теперь же дружелюбный характер лаппхунда и его огромное желание угодить владельцу сделали эту собаку отличным компаньоном. Преданный лаппхунд сильно привязывается к своей семье.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умные / Спокойные / Дружелюбные / Преданные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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