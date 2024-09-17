Финская лайка

Финские лайки в основном используются для охоты на лесных и водоплавающих птиц, а также на лосей и мелких животных-вредителей. Эти азартные охотники довольно независимы, хотя прекрасно работают в команде, указывая лаем на местоположение добычи.

Эти живые, энергичные, смелые и решительные собаки обычно не доверяют незнакомым людям, но никогда не проявляют открытую агрессию. Рядом с владельцем и его семьей они всегда веселы, ласковы и готовы поиграть.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)