Финская лайка

Происхождение финской лайки покрыто тайной, хотя собаки похожего типа, безусловно, использовались для охоты на мелкую дичь на протяжении многих веков.
Finnish spitz adult black and white

О финской лайке

Финские лайки в основном используются для охоты на лесных и водоплавающих птиц, а также на лосей и мелких животных-вредителей. Эти азартные охотники довольно независимы, хотя прекрасно работают в команде, указывая лаем на местоположение добычи.

Эти живые, энергичные, смелые и решительные собаки обычно не доверяют незнакомым людям, но никогда не проявляют открытую агрессию. Рядом с владельцем и его семьей они всегда веселы, ласковы и готовы поиграть.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Полные энтузиазма / Независимые / Живые / Уверенные / Решительные / Сдержанные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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