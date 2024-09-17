Финская лайка
О финской лайке
Финские лайки в основном используются для охоты на лесных и водоплавающих птиц, а также на лосей и мелких животных-вредителей. Эти азартные охотники довольно независимы, хотя прекрасно работают в команде, указывая лаем на местоположение добычи.
Эти живые, энергичные, смелые и решительные собаки обычно не доверяют незнакомым людям, но никогда не проявляют открытую агрессию. Рядом с владельцем и его семьей они всегда веселы, ласковы и готовы поиграть.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Полные энтузиазма / Независимые / Живые / Уверенные / Решительные / Сдержанные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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