Прямошерстный ретривер

Прямошерстные ретриверы — энергичные мощные собаки средних размеров, для которых не характерно проявление слабости.
Flat coated retriever adult black and white

О прямошерстном ретривере

Прямошерстные ретриверы обладают некоторыми качествами, характерными для других пород ретриверов, в числе которых общительность с людьми и другими собаками, врожденное умение подавать дичь и любовь к воде.

Эти ласковые энергичные собаки сохраняют жизнерадостную натуру щенков и во взрослом возрасте, поэтому они лучше всего подходят для активных семей, предпочитающих проводить время на свежем воздухе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Живые / Умные / Дружелюбные / Полные энтузиазма / Уверенные / Привязчивые

Основные факты

Требует большой физической активности
Требуется доступ к площадке на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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