Прямошерстный ретривер

Прямошерстные ретриверы обладают некоторыми качествами, характерными для других пород ретриверов, в числе которых общительность с людьми и другими собаками, врожденное умение подавать дичь и любовь к воде.

Эти ласковые энергичные собаки сохраняют жизнерадостную натуру щенков и во взрослом возрасте, поэтому они лучше всего подходят для активных семей, предпочитающих проводить время на свежем воздухе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)