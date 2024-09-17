Французский спаниель

Уравновешенные, открытые, спокойные и послушные французские спаниели полны энтузиазма на охоте, общительны с другими собаками и в любых обстоятельствах представляют собой идеальных компаньонов.

Это выносливые собаки средних размеров, элегантные и мускулистые, с пропорциональным телосложением, источающие безграничную энергию. У них крепкий костяк, но при этом они не тяжеловесны.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)