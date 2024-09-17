Французский спаниель
О французском спаниеле
Уравновешенные, открытые, спокойные и послушные французские спаниели полны энтузиазма на охоте, общительны с другими собаками и в любых обстоятельствах представляют собой идеальных компаньонов.
Это выносливые собаки средних размеров, элегантные и мускулистые, с пропорциональным телосложением, источающие безграничную энергию. У них крепкий костяк, но при этом они не тяжеловесны.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уверенные / Кроткие / Умные / Преданные / Жизнерадостный / Общительные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная спортивная собака
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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