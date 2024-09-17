Французский спаниель

Французские спаниели — страстные охотники, которые обладают хорошими способностями к поиску и указанию местонахождения дичи, а также талантливы в подаче подстреленной дичи.
French spaniel adult black and white

О французском спаниеле

Уравновешенные, открытые, спокойные и послушные французские спаниели полны энтузиазма на охоте, общительны с другими собаками и в любых обстоятельствах представляют собой идеальных компаньонов.

Это выносливые собаки средних размеров, элегантные и мускулистые, с пропорциональным телосложением, источающие безграничную энергию. У них крепкий костяк, но при этом они не тяжеловесны.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уверенные / Кроткие / Умные / Преданные / Жизнерадостный / Общительные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная спортивная собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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