Французская рыже-пегая гончая

Французская рыже-пегая гончая сегодня является самой редкой породой среди французских гончих.
French white and orange hound adult black and white

О французской рыже-пегой гончей

Как и все собаки, предназначенные для охоты в стае, французская рыже-пегая гончая легко уживается в семье, хотя иногда не прочь утвердить свое положение в отношениях с другими собаками.

Эта выносливая французская гончая, как полагают, связана с другой редкой галльской породой, билли, которая, по некоторым сведениям, использовалась в программе разведения.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Независимые / Живые

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Любит охотиться
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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