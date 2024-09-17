Как и все собаки, предназначенные для охоты в стае, французская рыже-пегая гончая легко уживается в семье, хотя иногда не прочь утвердить свое положение в отношениях с другими собаками.

Эта выносливая французская гончая, как полагают, связана с другой редкой галльской породой, билли, которая, по некоторым сведениям, использовалась в программе разведения.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)