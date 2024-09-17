Французская рыже-пегая гончая
Французская рыже-пегая гончая сегодня является самой редкой породой среди французских гончих.
О французской рыже-пегой гончей
Как и все собаки, предназначенные для охоты в стае, французская рыже-пегая гончая легко уживается в семье, хотя иногда не прочь утвердить свое положение в отношениях с другими собаками.
Эта выносливая французская гончая, как полагают, связана с другой редкой галльской породой, билли, которая, по некоторым сведениям, использовалась в программе разведения.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Независимые / Живые
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Независимые / Живые
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Любит охотиться
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Любит охотиться
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