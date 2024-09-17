Веттерхаунд
О веттерхаунде
Веттерхаунды — молчаливые решительные животные, которые ведут себя сдержанно по отношению к незнакомым людям, что делает их идеальными сторожевыми собаками. Эти мощные собаки хорошо плавают и подходят для выполнения разных задач.
Они специализируются на выслеживании выдр на болотистой местности, но также хорошо проявляют себя в ловле кротов и других садовых вредителей. Из-за своего темперамента они предпочитают больше выжидать, чем действовать. Большинство собак этой породы встречается у себя на родине, хотя некоторая часть веттерхаундов была завезена в другие европейские страны и в США.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Настороженные / Уверенные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Преданные / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Нуждается в опытном владельце
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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