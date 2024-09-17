Веттерхаунд

Веттерхаунды — молчаливые решительные животные, которые ведут себя сдержанно по отношению к незнакомым людям, что делает их идеальными сторожевыми собаками. Эти мощные собаки хорошо плавают и подходят для выполнения разных задач.

Они специализируются на выслеживании выдр на болотистой местности, но также хорошо проявляют себя в ловле кротов и других садовых вредителей. Из-за своего темперамента они предпочитают больше выжидать, чем действовать. Большинство собак этой породы встречается у себя на родине, хотя некоторая часть веттерхаундов была завезена в другие европейские страны и в США.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)