Немецкая короткошерстная легавая (или немецкий курцхаар) — это умная, дружелюбная и исполнительная собака. Она отличается уравновешенным нравом и сильно привязывается к своим владельцам. Эти собаки терпеливы к детям и другим собакам, однако из-за крупных размеров они не подходят для игр с совсем маленькими детьми.

Немецкие короткошерстные легавые отличаются атлетичностью и целеустремленностью. Это крепкие универсальные охотничьи собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)