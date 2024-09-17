Немецкий шпиц — предок большинства признанных сегодня шпицеобразных пород. Красивая шерсть с густым подшерстком — одна из самых очаровательных отличительных черт немецкого шпица. Особенно роскошно выглядит похожий на гриву воротник и пушистый хвост.

Существуют пять разновидностей немецкого шпица: миниатюрный шпиц, малый шпиц, средний шпиц, большой шпиц и вольфшпиц. В странах, которые не входят в число германоязычных, вольфшпицев называют кеесхондами, а миниатюрных шпицев — померанскими шпицами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)