Немецкая жесткошерстная легавая
О немецкой жесткошерстной легавой
Немецкие жесткошерстные легавые обладают выдающимися качествами, которые признаются во всем мире, при этом на родине их считают лучшей породой легавых.
Будучи универсальными охотничьими собаками, немецкие жесткошерстные легавые характеризуются всеми качествами, необходимыми для работы на равнине, в лесу и на болоте, когда требуется ждать сигналов или реагировать на них. Как собаки-компаньоны они уравновешенны и сильно привязываются к владельцам.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Уравновешенные / Уверенные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
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