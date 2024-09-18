Немецкая жесткошерстная легавая

Эти настойчивые, уверенные в себе собаки уравновешенны и не проявляют робости или агрессии.

О немецкой жесткошерстной легавой

Немецкие жесткошерстные легавые обладают выдающимися качествами, которые признаются во всем мире, при этом на родине их считают лучшей породой легавых.

Будучи универсальными охотничьими собаками, немецкие жесткошерстные легавые характеризуются всеми качествами, необходимыми для работы на равнине, в лесу и на болоте, когда требуется ждать сигналов или реагировать на них. Как собаки-компаньоны они уравновешенны и сильно привязываются к владельцам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Уравновешенные / Уверенные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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