Ризеншнауцер

Ризеншнауцеры — это крупные, сильные собаки довольно коренастого телосложения с жесткой шерстью. Это бдительные и элегантные охранники, с первого взгляда внушающие большое уважение.

Развитые инстинкты, природный интеллект и способности к обучению делают их хорошими компаньонами, спортсменами и рабочими собаками. Это и неудивительно, если вспомнить об их силе, выносливости и скоростных качествах.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)