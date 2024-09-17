Ризеншнауцер
Ризеншнауцеры — добродушные, уравновешенные и по-настоящему преданные собаки.
О ризеншнауцере
Ризеншнауцеры — это крупные, сильные собаки довольно коренастого телосложения с жесткой шерстью. Это бдительные и элегантные охранники, с первого взгляда внушающие большое уважение.
Развитые инстинкты, природный интеллект и способности к обучению делают их хорошими компаньонами, спортсменами и рабочими собаками. Это и неудивительно, если вспомнить об их силе, выносливости и скоростных качествах.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Уравновешенные / Преданные / Умные / Жизнерадостный / Уверенные / Живые
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Уравновешенные / Преданные / Умные / Жизнерадостный / Уверенные / Живые
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
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