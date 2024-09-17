Ирландский глен оф имаал терьер

Как и все разновидности терьеров, эти некрупные собаки с неуступчивым характером разводились для охоты на барсуков и лис, а также в целях сокращения популяции крыс. Со временем они превратились в дружелюбных семейных собак, хотя эта порода до сих пор остается одной из наименее распространенных и известных.

Эти выносливые небольшие терьеры входят в список исчезающих местных пород Британского Кеннел-клуба, но постепенно вновь набирают популярность во многом благодаря своему природному обаянию и предрасположенности к жизни в семье.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)