Ирландский глен оф имаал терьер
Об ирландском глен оф имаал терьере
Как и все разновидности терьеров, эти некрупные собаки с неуступчивым характером разводились для охоты на барсуков и лис, а также в целях сокращения популяции крыс. Со временем они превратились в дружелюбных семейных собак, хотя эта порода до сих пор остается одной из наименее распространенных и известных.
Эти выносливые небольшие терьеры входят в список исчезающих местных пород Британского Кеннел-клуба, но постепенно вновь набирают популярность во многом благодаря своему природному обаянию и предрасположенности к жизни в семье.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Спокойные / Кроткие / Живые / Подвижный / Игривые / Полные энтузиазма / Преданные / Привязчивые
Основные факты
Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
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Здоровье на протяжении всей жизни
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