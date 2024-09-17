Ирландский глен оф имаал терьер

Новорожденные щенки могут быть голубого, пшеничного или красноватого окраса. Щенки более светлого окраса, как правило, имеют «маску» чернильно-синего цвета. Также допускается синяя полоса вдоль спины, на хвосте и ушах.
Irish Glen of Imaal Terrier adult black and white

Об ирландском глен оф имаал терьере

Как и все разновидности терьеров, эти некрупные собаки с неуступчивым характером разводились для охоты на барсуков и лис, а также в целях сокращения популяции крыс. Со временем они превратились в дружелюбных семейных собак, хотя эта порода до сих пор остается одной из наименее распространенных и известных.

Эти выносливые небольшие терьеры входят в список исчезающих местных пород Британского Кеннел-клуба, но постепенно вновь набирают популярность во многом благодаря своему природному обаянию и предрасположенности к жизни в семье.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ирландия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Спокойные / Кроткие / Живые / Подвижный / Игривые / Полные энтузиазма / Преданные / Привязчивые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей