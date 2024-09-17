Большой вандейский бассет-гриффон
О большом вандейском бассет-гриффоне
Большие вандейские бассет-гриффоны — быстрые, энергичные и храбрые собаки с громким голосом, которые готовы пробираться сквозь колючие заросли и кустарники. Могут быть немного своенравными, но всегда остаются воспитанными собаками.
Владелец должен уметь контролировать поведение собаки этой породы Этих упорных, смелых и немного упрямых собак необходимо обучать командам с самого раннего возраста. Бассет-гриффоны не привыкли затаивать обиду, если их ругают во время дрессировки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Привязчивые / Настороженные / Уверенные / Полные энтузиазма / Независимые
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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