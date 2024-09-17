Большой вандейский бассет-гриффон

Большие вандейские бассет-гриффоны — быстрые, энергичные и храбрые собаки с громким голосом, которые готовы пробираться сквозь колючие заросли и кустарники. Могут быть немного своенравными, но всегда остаются воспитанными собаками.

Владелец должен уметь контролировать поведение собаки этой породы Этих упорных, смелых и немного упрямых собак необходимо обучать командам с самого раннего возраста. Бассет-гриффоны не привыкли затаивать обиду, если их ругают во время дрессировки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)