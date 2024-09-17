Большая голубая гасконская гончая
О большой голубой гасконской гончей
Порода широко распространена на юге и юго-западе Франции, особенно в Гаскони. В честь этой исторической области порода и получила свое название. От собак этой породы произошли все гончие с юга Франции. Как правило, собаки этой породы охотятся в стаях и проявляют сильно развитый охотничий инстинкт во время именно такого вида охоты, при этом они трудолюбивы и могут работать в одиночку как гончие для охоты по следу.
У этих собак прекрасное чутье и звучный голос, а при умеренной дрессировке у них не возникает трудностей с выполнением команд.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Послушный / Решительные / Спокойные
Основные факты
Требует большой физической активности
Требуется умеренная дрессировка
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