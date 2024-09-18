Большая англо-французская бело-черная гончая
О большой англо-французской бело-черной гончей
Сильные и отважные англо-французские бело-черные гончие предназначены для охоты на крупного зверя, например на кабана и косулю. Эти мускулистые, выносливые собаки отличаются таким же крепким, мощным сложением, как и родственная им порода — гасконско-сентонжские гончие.
Численность породы составляет около 2 000 особей. Ежегодно рождаются около 200 щенков. Гончих этой породы используют на охоте на оленя и косулю или только на оленя в стаях по 20 и более собак. Они дружелюбны, устанавливают тесную связь с людьми и легко работают в стае.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Жизнерадостный / Дружелюбные / Трудолюбивые
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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