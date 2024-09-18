Большая англо-французская рыже-пегая гончая
О большой англо-французской рыже-пегой гончей
Из трех англо-французских пород гончих большая англо-французская рыже-пегая гончая — самая малочисленная и малоизвестная. Морфологически эта порода ни в чем не уступает родственным французским породам, которые отличаются от нее по типу и окрасу.
Поскольку большая англо-французская рыже-пегая гончая появилась в результате скрещивания французской рыже-пегой гончей и английского фоксхаунда, в ее венах течет немало британской крови. От французских трехцветных гончих эту сильную, выносливую породу отличает более короткая голова.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Трудолюбивые
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей