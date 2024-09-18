Из трех англо-французских пород гончих большая англо-французская рыже-пегая гончая — самая малочисленная и малоизвестная. Морфологически эта порода ни в чем не уступает родственным французским породам, которые отличаются от нее по типу и окрасу.

Поскольку большая англо-французская рыже-пегая гончая появилась в результате скрещивания французской рыже-пегой гончей и английского фоксхаунда, в ее венах течет немало британской крови. От французских трехцветных гончих эту сильную, выносливую породу отличает более короткая голова.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)