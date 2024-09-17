Пиренейская горная собака

Пиренейские горные собаки, также известные как большие пиренеи, разводились в первую очередь для охраны стада. Они сильны и подвижны, а также проявляют кротость и привязанность к своим подопечным.

Во время Второй мировой войны эти собаки использовались французской армией в качестве курьеров и вьючных животных, а теперь они популярны на всех континентах, от Северной Америки до Австралазии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)