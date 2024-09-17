Пиренейская горная собака

Пиренейские горные собаки — надежные пастухи, способные сдерживать медведей и волков, и в этом качестве их используют и сегодня.
Pyrenean Mountain Dog adult black and white

О пиренейской горной собаке

Пиренейские горные собаки, также известные как большие пиренеи, разводились в первую очередь для охраны стада. Они сильны и подвижны, а также проявляют кротость и привязанность к своим подопечным.

Во время Второй мировой войны эти собаки использовались французской армией в качестве курьеров и вьючных животных, а теперь они популярны на всех континентах, от Северной Америки до Австралазии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Оберегающие / Подвижный / Кроткие / Независимые / Умные

Основные факты

Требуется интенсивная дрессировка
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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