Большая швейцарская горная собака

Изначально большие швейцарские горные собаки использовались для сторожевых и служебных целей, но сейчас также ценятся в качестве компаньонов, защитников и членов семьи.
Great swiss mountain dog adult black and white

О большой швейцарской горной собаке

Большие швейцарские горные собаки — это сильные и мускулистые собаки крепкого телосложения, отличающиеся, несмотря на внушительный рост, активностью и выносливостью.

Будучи самоуверенными, уравновешенными, бдительными, внимательными и бесстрашными в повседневных ситуациях, эти собаки добродушны и очень ласковы со знакомыми людьми. Среди незнакомцев они тоже чувствуют себя уверенно.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швейцария
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Подвижный / Уверенные / Настороженные / Привязчивые / Преданные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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