Гренландская собака

Гренландские собаки — очень сильные северные шпицы, способные справляться с тяжелыми задачами ездовых собак в условиях арктических холодов. У них сильный охотничий инстинкт, потому что их предки охотились на тюленей и белых медведей. Гренландские собаки отличаются крепким сложением и особенно хорошо подходят людям, которые любят проводить время на свежем воздухе.

Они станут отличными компаньонами для тех, кто любит гулять в лесу или в горах.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)