Гренландская собака
О гренландской собаке
Гренландские собаки — очень сильные северные шпицы, способные справляться с тяжелыми задачами ездовых собак в условиях арктических холодов. У них сильный охотничий инстинкт, потому что их предки охотились на тюленей и белых медведей. Гренландские собаки отличаются крепким сложением и особенно хорошо подходят людям, которые любят проводить время на свежем воздухе.
Они станут отличными компаньонами для тех, кто любит гулять в лесу или в горах.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Дружелюбные / Независимые / Преданные / Тихие / Жизнерадостный / Живые
Основные факты
Требует большой физической активности
Требует много пространства
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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