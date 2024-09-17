Гренландская собака

Доминирующими чертами характера гренландских собак являются энергичность, упорство и смелость. Они с увлечением работают и дружелюбно ведут себя с людьми, в том числе с посторонними.
Greenland Dog adult in black and white

О гренландской собаке

Гренландские собаки — очень сильные северные шпицы, способные справляться с тяжелыми задачами ездовых собак в условиях арктических холодов. У них сильный охотничий инстинкт, потому что их предки охотились на тюленей и белых медведей. Гренландские собаки отличаются крепким сложением и особенно хорошо подходят людям, которые любят проводить время на свежем воздухе.

Они станут отличными компаньонами для тех, кто любит гулять в лесу или в горах.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

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Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Дружелюбные / Независимые / Преданные / Тихие / Жизнерадостный / Живые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Требует большой физической активности
Требует много пространства
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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