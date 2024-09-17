Грейхаунд, известный своим атлетизмом и острым зрением, со времен Средневековья был собакой-фаворитом в Великобритании. Закон, принятый в то время, гласил, что только королевские особы и представители дворянства имеют право охотиться с этими престижными собаками.

Умные, ласковые и спокойные, эти неприхотливые в содержании собаки рады провести день, отдыхая вместе с владельцем и его семьей. Собаки этой породы лучше всего подходят владельцам, которые хорошо понимают уникальные потребности грейхаундов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)