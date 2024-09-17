Бельгийский гриффон

Шерсть у гриффонов жесткая, приподнятая, взъерошенная, более длинная под глазами, на лбу, скулах, подбородке, образующая усы и бороду.
Griffon belge adult black and white

О бельгийском гриффоне

Эти умные уравновешенные собаки всегда настороже. Их отличает крепкое телосложение. Несмотря на то, что собаки этой породы почти квадратного формата, с прочным костяком, они не выглядят неповоротливыми. Свойственное им выражение морды, весьма напоминающее выражение человеческого лица, буквально приковывает взгляд. Эти собаки не проявляют излишней робости или агрессии. Как правило, они славятся бдительностью и сильной привязанностью к своему владельцу.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Этих мелких собак разводили для охраны экипажей и истребления грызунов в конюшнях. Две разновидности гриффонов характеризуются жесткой шерстью, и их можно легко отличить по окрасу. У пти брабансона шерсть короткая.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Бельгия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Умные / Преданные / Тихие / Чувствительные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Подходит для содержания в небольшом помещении
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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