Голубой гасконский гриффон

Собаки этой универсальной породы используются для охоты на зайцев. Благодаря упорству и тонкому нюху они также хорошо подходят для выслеживания кабанов.
Blue Gascony Griffon adult black and white

О голубом гасконском гриффоне

Голубые гасконские гриффоны — собаки с тонким нюхом и хорошим голосом, которые проявляют большое усердие на охоте, они увлечены работой и инициативны.

Они бдительны, иногда даже слишком, но при этом и ласковы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Настороженные / Уравновешенные

Основные факты

Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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