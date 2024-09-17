Голубой гасконский гриффон

Голубые гасконские гриффоны — собаки с тонким нюхом и хорошим голосом, которые проявляют большое усердие на охоте, они увлечены работой и инициативны.

Они бдительны, иногда даже слишком, но при этом и ласковы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)