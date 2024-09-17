Голубой гасконский гриффон
Собаки этой универсальной породы используются для охоты на зайцев. Благодаря упорству и тонкому нюху они также хорошо подходят для выслеживания кабанов.
О голубом гасконском гриффоне
Голубые гасконские гриффоны — собаки с тонким нюхом и хорошим голосом, которые проявляют большое усердие на охоте, они увлечены работой и инициативны.
Они бдительны, иногда даже слишком, но при этом и ласковы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Настороженные / Уравновешенные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Настороженные / Уравновешенные
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
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