Нивернский гриффон
О нивернском гриффоне
Нивернский гриффон — выдающийся охотник. Его храбрость и инициативность великолепно проявляются в небольших стаях во время охоты на кабанов, выслеживанию которых собака этой породы очень легко обучается. Эти собаки могут быть немного упрямыми и независимыми, поэтому их следует приучать выполнять команды владельца с самого раннего возраста.
У нивернского гриффона очень своеобразная растрепанная шерсть и «борода». Это очень дружелюбный компаньон, невероятно выносливая и крепкая собака с сильными конечностями и мышцами, телосложение которой свидетельствует скорее о выносливости, чем о выдающихся скоростных качествах.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уверенные / Независимые
Основные факты
Необходима дрессировка на послушание
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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