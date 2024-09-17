Нивернский гриффон — выдающийся охотник. Его храбрость и инициативность великолепно проявляются в небольших стаях во время охоты на кабанов, выслеживанию которых собака этой породы очень легко обучается. Эти собаки могут быть немного упрямыми и независимыми, поэтому их следует приучать выполнять команды владельца с самого раннего возраста.

У нивернского гриффона очень своеобразная растрепанная шерсть и «борода». Это очень дружелюбный компаньон, невероятно выносливая и крепкая собака с сильными конечностями и мышцами, телосложение которой свидетельствует скорее о выносливости, чем о выдающихся скоростных качествах.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)