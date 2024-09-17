Нивернский гриффон

Нивернский гриффон — это гончая, в основном используемая для охоты на кабанов и, как правило, в стаях, хотя эта собака может работать и в одиночку.
Griffon nivernais adult black and white

О нивернском гриффоне

Нивернский гриффон — выдающийся охотник. Его храбрость и инициативность великолепно проявляются в небольших стаях во время охоты на кабанов, выслеживанию которых собака этой породы очень легко обучается. Эти собаки могут быть немного упрямыми и независимыми, поэтому их следует приучать выполнять команды владельца с самого раннего возраста.

У нивернского гриффона очень своеобразная растрепанная шерсть и «борода». Это очень дружелюбный компаньон, невероятно выносливая и крепкая собака с сильными конечностями и мышцами, телосложение которой свидетельствует скорее о выносливости, чем о выдающихся скоростных качествах.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уверенные / Независимые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Необходима дрессировка на послушание
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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