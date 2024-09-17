Хальденская гончая

Хальденская гончая — самая мелкая из норвежских гончих и чемпион по выносливости, поскольку она может идти по следу в течение нескольких часов, не сбавляя темпа.
Halden hound adult back and white

О хальденской гончей

Хальденские гончие — это преданные собаки с кротким нравом. Эти качества, а также их способности к дрессировке и дружелюбный характер обусловили их популярность в качестве собак-компаньонов, с которыми легко поладить.

Считается, что привезенные фоксхаунды, бигли и другие гончие породы были скрещены с местными собаками, в результате чего возникла хальденская гончая, названная в честь города на юго-востоке Норвегии недалеко от шведской границы. Большинство собак этой породы до сих пор проживает в данном регионе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Норвегия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Независимые / Уравновешенные / Жизнерадостный

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Нуждается в опытном владельце
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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