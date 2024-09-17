Гамильтонстеваре

Порода названа в честь основателя породы, графа Гамильтона, который также основал Шведский клуб собаководства.
Hamiltonstovare adult black and white

О гамильтонстеваре

Благодаря невозмутимому дружелюбному характеру гамильтонстеваре являются великолепными собаками-компаньонами. Они отличаются пропорциональным телосложением, демонстрирующим силу и мощь. Эти энергичные собаки никогда не кажутся тяжеловесными.

Иногда собак породы гамильтонстеваре используют для охоты на зайцев и лис, но они не охотятся вместе с другими собаками. В Швеции эти собаки никогда не участвуют в охоте на оленей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швеция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Кроткие / Преданные / Тихие / Решительные / Дружелюбные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Хорошо ладит с людьми
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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