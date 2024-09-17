Благодаря невозмутимому дружелюбному характеру гамильтонстеваре являются великолепными собаками-компаньонами. Они отличаются пропорциональным телосложением, демонстрирующим силу и мощь. Эти энергичные собаки никогда не кажутся тяжеловесными.

Иногда собак породы гамильтонстеваре используют для охоты на зайцев и лис, но они не охотятся вместе с другими собаками. В Швеции эти собаки никогда не участвуют в охоте на оленей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)