Гамильтонстеваре
О гамильтонстеваре
Благодаря невозмутимому дружелюбному характеру гамильтонстеваре являются великолепными собаками-компаньонами. Они отличаются пропорциональным телосложением, демонстрирующим силу и мощь. Эти энергичные собаки никогда не кажутся тяжеловесными.
Иногда собак породы гамильтонстеваре используют для охоты на зайцев и лис, но они не охотятся вместе с другими собаками. В Швеции эти собаки никогда не участвуют в охоте на оленей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Кроткие / Преданные / Тихие / Решительные / Дружелюбные
Основные факты
Требует большой физической активности
Хорошо ладит с людьми
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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