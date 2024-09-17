Харьер

Сильные и легкие харьеры не такие мощные, как фоксхаунды, но они отличаются более характерной походкой.
Harrier adult black and white

О харьере

У харьеров решительный характер, и эта уверенность, а также скорость и прекрасный нюх означают, что они могут быть очень увлеченными охотниками, которые используются на охоте на любые виды дичи, от зайца до лисы. Известно, что эти собаки охотились и на крупную дичь, например на кабанов и косуль на холмистой местности.

Дружелюбные и общительные, эти собаки разводятся для совместной охоты с другими собаками, поэтому они легко уживаются в домах с другими животными.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Живые / Послушный

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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