Харьер
О харьере
У харьеров решительный характер, и эта уверенность, а также скорость и прекрасный нюх означают, что они могут быть очень увлеченными охотниками, которые используются на охоте на любые виды дичи, от зайца до лисы. Известно, что эти собаки охотились и на крупную дичь, например на кабанов и косуль на холмистой местности.
Дружелюбные и общительные, эти собаки разводятся для совместной охоты с другими собаками, поэтому они легко уживаются в домах с другими животными.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Живые / Послушный
Основные факты
Требует большой физической активности
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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