Греческая гончая
О греческой гончей
Греческая гончая — это очень выносливая собака, которая способна охотиться как в одиночку, так и в составе стаи. Эта порода может использоваться для охоты практически на любой местности — от равнин до гор, включая самые непроходимые места, такие как скалистые утесы. Эти собаки, как и все гончие, обладают хорошим нюхом и звонким гармоничным голосом. Любители этой породы ценят ее за уравновешенный характер и выносливость.
Эти гончие средних размеров с короткой шерстью черно-подпалого окраса давно известны у себя на родине. Вероятнее всего, эта порода возникла при смешении аборигенных собак с гончими, привезенными из других частей Европы. Основной областью использования этой породы в Греции остается охота, в том числе на кабанов весом более 90 кг, при встрече с которыми греческие гончие должны сохранять бесстрашие.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Независимые / Кроткие / Умные / Преданные / Послушный / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требует большой физической активности
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