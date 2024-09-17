Греческая гончая — это очень выносливая собака, которая способна охотиться как в одиночку, так и в составе стаи. Эта порода может использоваться для охоты практически на любой местности — от равнин до гор, включая самые непроходимые места, такие как скалистые утесы. Эти собаки, как и все гончие, обладают хорошим нюхом и звонким гармоничным голосом. Любители этой породы ценят ее за уравновешенный характер и выносливость.

Эти гончие средних размеров с короткой шерстью черно-подпалого окраса давно известны у себя на родине. Вероятнее всего, эта порода возникла при смешении аборигенных собак с гончими, привезенными из других частей Европы. Основной областью использования этой породы в Греции остается охота, в том числе на кабанов весом более 90 кг, при встрече с которыми греческие гончие должны сохранять бесстрашие.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)