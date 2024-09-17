Надежные и величественные собаки породы хоккайдо преданны, спокойны и очень бдительны. Эти собаки — интеллектуальные мыслители, которые при правильной социализации становятся дружелюбными и уверенными в себе семейными компаньонами.

Несмотря на то, что за пределами Японии клубов по разведению этой породы очень мало, в год регистрируется от 900 до 1 000 хоккайдо.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)