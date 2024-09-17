Хоккайдо
Хоккайдо происходят от японских собак средних размеров, которые в период Камакура сопровождали мигрантов с Хонсю, крупнейшего из японских островов, на остров Хоккайдо.
О хоккайдо
Надежные и величественные собаки породы хоккайдо преданны, спокойны и очень бдительны. Эти собаки — интеллектуальные мыслители, которые при правильной социализации становятся дружелюбными и уверенными в себе семейными компаньонами.
Несмотря на то, что за пределами Японии клубов по разведению этой породы очень мало, в год регистрируется от 900 до 1 000 хоккайдо.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Япония
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Жизнерадостный / Преданные / Спокойные / Настороженные / Уверенные / Умные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Жизнерадостный / Преданные / Спокойные / Настороженные / Уверенные / Умные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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