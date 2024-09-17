Порода собак хюгенхунд не очень широко распространена, особенно за пределами Норвегии, где ее разводят для довольно специфических целей.

Хюгенхунды — это гончие средних размеров с плотным и компактным прямоугольным телосложением и крепкой спиной. Собаки этой породы впервые появились в XIX веке в результате скрещивания с несколькими разновидностями гончих, в том числе с немецкими. Тем не менее хюгенхунд — типично норвежская порода.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)