Хюгенхунд

Норвежцы уделяют большое внимание поддержанию чистоты породы. Очень строгие условия разведения обеспечивают сохранение всех качеств хюгенхундов, которые востребованы охотниками.
Hygen Hound adult black and white

О хюгенхунде

Порода собак хюгенхунд не очень широко распространена, особенно за пределами Норвегии, где ее разводят для довольно специфических целей.

Хюгенхунды — это гончие средних размеров с плотным и компактным прямоугольным телосложением и крепкой спиной. Собаки этой породы впервые появились в XIX веке в результате скрещивания с несколькими разновидностями гончих, в том числе с немецкими. Тем не менее хюгенхунд — типично норвежская порода.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Норвегия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Послушный / Преданные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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