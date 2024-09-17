Исландская овчарка

Исландские овчарки — выносливые и проворные пастушьи собаки, использующие в работе голос, что делает их крайне полезными при перегоне и выпасе овец на пастбищах или горных склонах и при поиске заблудившихся овец.
Icelandic Sheepdog adult in black and white

Об исландской овчарке

Исландские овчарки от природы очень бдительны и всегда встречают посторонних громким лаем. Эти веселые, дружелюбные, игривые собаки любопытны и бесстрашны.

В последние десятилетия популярность этой породы возросла, хотя численность ее представителей остается низкой. Исландские овчарки отличаются кротким, умным и счастливым выражением глаз, уверенностью в себе и живым нравом.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Исландия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умеет за себя постоять / Настороженные / Дружелюбные / Преданные / Уверенные / Живые / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме

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