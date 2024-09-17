Ирландский красно-белый сеттер

Ирландские красно-белые сеттеры могут быть ласковыми собаками-компаньонами, но обычно их разводят как охотничьих подружейных собак. Несмотря на то, что они известны своей красотой, больше их ценят за рабочие качества.

Собаки этой аристократичной породы — живые и бдительные, дружелюбные от природы, что облегчает их дрессировку, но по своей сути это решительные, смелые и полные энергии животные.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)