Ирландский красный сеттер
Ирландских сеттеров отличает дружелюбное и бдительное выражение. Поклонникам породы особенно нравится шерсть этих собак уникального красного окраса.
Об ирландском красном сеттере
Ирландские красные сеттеры — это быстрые и атлетичные собаки, популярность которых возросла благодаря их живому, умному, энергичному, ласковому и преданному характеру.
Ирландские красные сеттеры, которых на родине когда-то разводили как охотничьих подружейных собак, стали популярными семейными собаками во всех странах мира и отличными компаньонами для взрослых и для детей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Ирландия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Полные энтузиазма / Умные / Живые / Привязчивые / Преданные / Жизнерадостный / Трудолюбивые
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Полные энтузиазма / Умные / Живые / Привязчивые / Преданные / Жизнерадостный / Трудолюбивые
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
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