Ирландский красный сеттер

Ирландских сеттеров отличает дружелюбное и бдительное выражение. Поклонникам породы особенно нравится шерсть этих собак уникального красного окраса.
Irish Red Setter adult black and white

Об ирландском красном сеттере

Ирландские красные сеттеры — это быстрые и атлетичные собаки, популярность которых возросла благодаря их живому, умному, энергичному, ласковому и преданному характеру.

Ирландские красные сеттеры, которых на родине когда-то разводили как охотничьих подружейных собак, стали популярными семейными собаками во всех странах мира и отличными компаньонами для взрослых и для детей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ирландия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Полные энтузиазма / Умные / Живые / Привязчивые / Преданные / Жизнерадостный / Трудолюбивые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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