Ирландский красный сеттер

Ирландские красные сеттеры — это быстрые и атлетичные собаки, популярность которых возросла благодаря их живому, умному, энергичному, ласковому и преданному характеру.

Ирландские красные сеттеры, которых на родине когда-то разводили как охотничьих подружейных собак, стали популярными семейными собаками во всех странах мира и отличными компаньонами для взрослых и для детей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)